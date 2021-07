Erfurt

Ministerium: Luchsdame lebt dauerhaft im Saale-Orla-Kreis

02.07.2021, 14:45 Uhr | dpa

In Thüringen hat sich nach Angaben des Umweltministeriums erstmals südlich des Harzes ein Luchs dauerhaft angesiedelt. Das Luchsweibchen Mira halte sich seit einem Jahr im Saale-Orla-Kreis auf und sei daher jetzt als standorttreu eingestuft worden, teilte das Ministerium am Freitag mit.

Spaziergänger hatten die seltene Raubkatze Ende vergangenen Jahres erstmals in dem südostthüringischen Landkreis, der an Bayern grenzt, gesichtet. In Bayern leben laut Ministerium ebenfalls Luchse. Miras Streifgebiet liege somit zwischen den Lebensräumen zweier Luchsvorkommen. Das Weibchen war 2019 aus Polen, wo es in einem europäischen Naturschutzprojekt ausgewildert wurde, nach Deutschland gekommen.