Erfurt

Staatskanzleichef Hoff nimmt an Bund-Länder-Schalte teil

10.08.2021, 05:11 Uhr | dpa

Bei der Bund-Länder-Schalte heute (12.30 Uhr) wird Thüringens Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) den wegen Urlaubs verhinderten Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) vertreten. Im Anschluss an die Gespräche sei ein Statement von Hoff in der Staatskanzlei geplant, sagte eine Sprecherin zur Deutschen Presse-Agentur. Thema der Beratungen der Landesregierungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist neben dem weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie auch der Umgang mit der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands.