Erfurt

Brandstiftung und rund 80 Autoreifen zerstochen in Erfurt

13.08.2021, 08:57 Uhr | dpa

Ein Auto steht in Flammen. Foto: David Young/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Unbekannte haben ein Auto in Erfurt angezündet und insgesamt rund 80 Reifen zerstochen. Der Wagen brannte in der Nacht zum Freitag am Roten Berg, sagte eine Polizeisprecherin. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten demnach das Auto - den Angaben zufolge geht die Polizei von Brandstiftung aus. Vor Ort stellten Beamte fest, dass von 21 Autos fast alle Reifen zerstochen worden waren. Zur Höhe des Sachschadens lagen zunächst keine Schätzungen vor. Die Kriminalpolizei ermittelt.