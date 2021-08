Erfurt

300 Leute demonstrieren für schnelle Aufnahme von Afghanen

18.08.2021, 18:51 Uhr | dpa

Mehrere Hundert Menschen haben am Mittwoch in Erfurt für die schnelle Aufnahme afghanischer Ortskräfte und deren Familien demonstriert. Auf Transparenten stand unter anderem "Luftbrücke jetzt" oder "Jetzt evakuieren." Redner, die aus Afghanistan stammen, berichteten über die Situation in ihrer Heimat, ihre Bestürzung und die Sorge um ihre Angehörigen. An der Aktion beteiligten sich nach Polizeiangaben etwa 300 Menschen.

Zu der Demonstration hatte der Verein Move, der Flüchtlinge berät und unterstützt, gemeinsam mit anderen Organisationen aufgerufen. Es gehe um sichere Fluchtwege und schnelle Aufnahmeprogramme, erklärte ein Vertreter des Vereins.