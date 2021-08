Erfurt

Bildungsministerium prüft Testpflicht bei höchster Warnstufe

24.08.2021, 12:58 Uhr | dpa

"Coronavirus" steht auf einer Tafel in einem leeren Klassenzimmer. Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Das Thüringer Bildungsministerium prüft derzeit, eine zweiwöchige Corona-Testpflicht an Schulen nur dann einzuführen, wenn eine Region die höchste Warnstufe beim Infektionsgeschehen erreicht hat. "Das ist die Ultima-Ratio-Variante, um Sicherheit nach den Sommerferien zu gewährleisten", sagte ein Sprecher des Ministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Die Schule startet am 6. September wieder.

Den Überlegungen zufolge würde es zu einer Testpflicht also nur kommen, wenn eine Region innerhalb der ersten beiden Schulwochen eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 hat und dazu noch kritische Schwellenwerte bei neuen Covid-19-Krankenhauseinweisungen und der Belegung von Intensivstationen überschreitet. "Wir rechnen nicht damit, dass das irgendwo der Fall sein wird", sagte der Sprecher.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Thüringen am Dienstag bei 14 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche. Im Wartburgkreis lag der Wert mit 29,8 thüringenweit am höchsten.

Käme es zu der Testpflicht, würden Eltern, deren Schulkinder nicht genesen, nicht geimpft und nicht getestet sind, eine Ordnungswidrigkeit begehen und mit einem Bußgeld rechnen müssen, so die Pläne.

Für Infektionsgeschehen unterhalb der höchsten Warnstufe könnte es den Plänen zufolge Abstufungen geben - etwa ein Testangebot für alle Schülerinnen und Schüler.

Die Grünen-Bildungspolitikerin Astrid Rothe-Beinlich sagte, es sei ein erster Schritt, aber ihrer Fraktion reiche der Vorschlag nicht aus. "Glücklich sind wir damit nicht." Nicht nur die Grünen, sondern auch andere Fraktionen hatten in der Vergangenheit mit Vehemenz eine Testpflicht zumindest für die Anfangszeit des neuen Schuljahres gefordert.