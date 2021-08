Erfurt

83-Jähriger durch anfahrendes Fahrzeug schwer verletzt

28.08.2021, 14:46 Uhr | dpa

Als er einem wartenden Lieferfahrzeug noch schnell seine Sendung übergeben wollte, ist ein 83-jähriger Mann am Samstagmorgen in Erfurt schwer verletzt worden. Der Versuch des Mannes sei offenbar übersehen worden, teilte die Polizei Erfurt am Samstag mit. Als das Fahrzeug anfuhr, sei er gestürzt. Dabei habe er sich schwere Verletzungen im Gesicht zugezogen. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Sie sucht nach Zeugen für den Unfallhergang.