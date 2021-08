Erfurt

Lehrerverband besorgt über Personalsituation an Schulen

31.08.2021, 03:02 Uhr | dpa

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Vor dem Start der Schule nach den Sommerferien hat sich der Thüringer Lehrerverband (tlv) besorgt über die personelle Ausstattung der Schulen gezeigt. Die Situation habe sich noch einmal verschärft, sagte eine Sprecherin des tlv. Details will der Vorsitzende des Thüringer Lehrerverbands, Rolf Busch, am Dienstag (13.00 Uhr) vorstellen. Grundlage sind nach tlv-Angaben Auswertungen von Statistiken und eine Umfrage unter Schulleitungen. Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) will am Mittwoch in einer Pressekonferenz über das neue Schuljahr sprechen. Eines der Themen dabei soll die Besetzung von Lehrerstellen sein.