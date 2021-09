Erfurt

Landkreis Sonneberg in Thüringen mit höchster Inzidenz

11.09.2021, 10:54 Uhr | dpa

Der Landkreis Sonneberg bleibt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 103,4 die am stärksten von Corona-Infektionen betroffene Region in Thüringen. Landesweit blieb die Inzidenz mit 44,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche nahezu konstant, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Samstag hervorgeht. Am Freitag hatte der Wert noch bei 44,1 gelegen.

Neben dem Kreis Sonneberg sind auch andere südthüringer Regionen im Vergleich zu anderen Thüringer Landkreisen relativ stark vom Infektionsgeschehen betroffen. Im Landkreis Hildburghausen lag die Inzidenz bei 75, im Ilm-Kreis bei 56,8. Auch die ostthüringer Stadt Gera wies mit 65,1 einen im Landesvergleich höheren Wert aus.

Im neuen Thüringer Warnstufensystem gelten Inzidenzen von mehr als 35, 100 und 200 als wichtige Schwellenwerte für Infektionsschutzmaßnahmen. Allerdings spielt auch die Krankenhausbelegung und die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten eine Rolle für das Erreichen einer Warnstufe. Mit Stand vom Samstag waren nur der Kreis Hildburghausen und die Stadt Suhl in der Warnstufe eins. Alle anderen Regionen waren in der sogenannten Basisstufe, bei der keine zusätzlichen Infektionsschutzmaßnahmen vorgesehen sind.