Erfurt

137 Aussteller auf Forum Berufsstart in Erfurt

29.09.2021, 10:39 Uhr | dpa

Schulabgänger und Jugendliche können sich seit Mittwoch in Erfurt einen Überblick über berufliche Ausbildungsmöglichkeiten verschaffen. Auf dem diesjährigen Forum Berufsstart der Erfurter Industrie- und Handelskammer (IHK) präsentieren den Angaben zufolge 137 Aussteller freie Ausbildungs- und Arbeitsplätze, Studiengänge und Praktika. Neben Unternehmen, Dienstleistern und Handwerkern sind auf der zweitägigen Berufsorientierungsmesse auch Hochschulen und öffentliche Einrichtungen vertreten.

"Thüringer Firmen suchen händeringend Nachwuchs, daher gehört die Teilnahme an Mitteldeutschlands größter Ausbildungsmesse für viele von ihnen mittlerweile zum Pflichtprogramm", erklärte IHK-Hauptgeschäftsführerin Cornelia Haase-Lerch. Jugendliche könnten derzeit aus rund 500 offenen Ausbildungsplätzen in Industrie, Handel und Dienstleistungsgewerbe in Nord- und Mittelthüringen wählen.

Gesucht würden vor allem Verkäufer und Mechaniker, aber auch Fachleute im Hotel- und Restaurantbereich sowie für Lagerlogistik seien gefragt. Schüler mit einem Realschulabschluss haben laut IHK insbesondere in gewerblich-technischen Berufen wie Elektroniker, Mechatroniker und Industriemechaniker hervorragende Chancen auf dem Lehrstellenmarkt.

In ganz Thüringen hatten bis Mitte August 1424 Jugendliche noch keine passende Lehrstelle gefunden. Das waren binnen Jahresfrist 419 weniger. Auch die Zahl der Bewerber insgesamt ist rückläufig. Seit vergangenem Oktober haben sich laut der Arbeitsagentur 7902 junge Menschen als Bewerber für einen Ausbildungsberuf bei den Arbeitsagenturen registrieren lassen. Das waren 676 weniger als im Jahr zuvor. Die neuen Ausbildungszahlen werden an diesem Donnerstag vorgelegt.