Erfurt

Gleichstellungsbeauftragte informiert über häusliche Gewalt

06.10.2021, 01:32 Uhr | dpa

Mit der Frage, ob häusliche Gewalt in der Corona-Pandemie zugenommen hat, beschäftigt sich am Mittwoch (10.00 Uhr) Thüringens Gleichstellungsbeauftragte Gabi Ohler in Erfurt. Laut Sozialministerium berichtet außerdem der Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft Kinderschutz, Heiko Höttermann, wie sich die Zeit der Lockdowns auf die Lage von Kindern ausgewirkt hat, die in gewalttätigen Familien leben. Häusliche Gewalt ist nach Angaben der Polizei mit den üblichen Kriminalstatistiken nicht auswertbar.