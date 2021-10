Erfurt

Orte in Umgebung von Erfurt haben wieder Trinkwasser

10.10.2021, 10:52 Uhr | dpa

Nach einer mehr als eintägigen Havarie an einer Wasserleitung haben mehrere Orte in der Umgebung von Erfurt wieder Trinkwasser. Nach der Reparatur der schadhaften Leitung hätten alle betroffenen Orte bis zum späten Samstag wieder Trinkwasser aus der Leitung beziehen können, sagte ein Sprecher der Stadtwerke Erfurt am Sonntag. Von der Havarie betroffen waren die Orte Gispersleben, Ringleben, Gebesee, Walschleben, Andisleben und Kühnhausen, wie die Stadtwerke Erfurt auf ihrer Internetseite mitteilten. Sie wurden während der Störung durch Wasserwagen versorgt. Ursache der Havarie, die im Laufe des Freitags aufgetreten war, war den Stadtwerken zufolge ein Leck in einem Wasserrohr im Wohngebiet Rieth im Erfurter Norden.