Erfurt

Zahl der Baumschulen sinkt in Thüringen

01.11.2021, 16:30 Uhr | dpa

Die Zahl der Betriebe, die sich mit der Anzucht von Bäumen und Sträuchern beschäftigen, sinkt in Thüringen. Derzeit gebe es noch 27 Betriebe mit mindestens 0,5 Hektar großen Baumschulen, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Erfurt mit. Insgesamt werden auf einer Fläche von 135 Hektar Bäume und Sträucher kultiviert. Das waren fünf Betriebe und 22 Hektar weniger als bei der vorherigen Zählung im Jahr 2017. Der Flächenrückgang liege damit bei 14 Prozent.

Ziersträucher, Gehölze und Bäume für Straßen und Parks wurden auf 34 Hektar herangezogen. Viele Baumschulen beschäftigen sich auch mit der Veredlung von Obstbäumen und Rosen. Forstbäume wuchsen auf 18 Hektar der Baumschulflächen. Weihnachtsbäume besetzten danach nur einen kleinen Nische in den Bauschulen mit insgesamt zwei Hektar - vier weniger als 2017.