Erfurt

Knapp 25.000 Menschen erhielten 2020 Eingliederungshilfe

03.11.2021, 12:13 Uhr | dpa

Knapp 25.000 Menschen in Thüringen haben im Laufe des Jahres 2020 Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Etwa drei Viertel davon erhielten Leistungen zur sozialen Teilhabe, der Rest bezog Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben, an Bildung oder zur medizinischen Rehabilitation, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Erfurt mitteilte. Insgesamt wurden dafür im Vorjahr 443,2 Millionen Euro aus den öffentlichen Haushalten verwendet.

Eingliederungshilfe dient dazu, Menschen mit Behinderung die nötige Unterstützung zu geben, dass sie gleichberechtigt und selbstbestimmt am sozialen Leben teilnehmen können. Von den Empfängerinnen und Empfängern der Eingliederungshilfe waren in Thüringen knapp ein Drittel unter 18 Jahre alt. Das Durchschnittsalter betrug 33,6 Jahre. Der Großteil (60,1 Prozent) war männlich.