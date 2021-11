Erfurt

Laternenglanz zum Martinsfest auf dem Erfurter Domplatz

10.11.2021, 20:50 Uhr | dpa

Zahlreiche Familien mit Kindern haben am Mittwochabend zum Martinsfest den Erfurter Domplatz in Laternenschein getaucht. Es seien mehrere Tausend Menschen gekommen, sagte Cordula Hörbe vom Bistum Erfurt. Das Fest habe diesmal unter besonderen Voraussetzungen geplant werden müssen. Unter anderem war ein Hygienekonzept nötig und es galten Abstandsregeln und Maskenpflicht. Statt des Gottesdienstes, der sich sonst speziell auch an die Kinder richtet, habe es ein kürzeres Abendgebet gegeben. "Wir sind zufrieden, weil wir uns auf alle verlassen konnten und viele Menschen frohen Herzens nach Hause gehen konnten", sagte Hörbe.