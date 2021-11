Erfurt

Bauhandwerker kämpfen in Erfurt um deutsche Meistertitel

13.11.2021, 09:15 Uhr | dpa

Mauern, Fliesenlegen, Zimmern: Bauhandwerker aus acht verschiedenen Berufsgruppen kämpfen an diesem Wochenende in Erfurt um nationale Meistertitel. Am Bundesleistungswettbewerb des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe gibt es nach Verbandsangaben mehr als 70 Teilnehmer aus 16 Bundesländern. Sie haben sich zuvor in Landesausscheiden für das Bundesfinale qualifiziert. Bei einem erfolgreichen Abschneiden können sie die Tickets für die Europa- oder auch Weltmeisterschaften in ihren Disziplinen lösen. Die Sieger werden am Montag in Erfurt geehrt.