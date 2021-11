Erfurt

An die Tür der Ex gepinkelt: Mann in Gewahrsam

20.11.2021, 19:21 Uhr | dpa

Weil er seine Ex-Freundin beleidigt und unter anderem ihre Fensterscheibe beschädigt hat, ist ein Mann in Erfurt in Gewahrsam genommen worden. Der 26-Jährige habe am Freitagmittag erst die Frau "massiv beleidigt" und gegen ihre Wohnungstür gepinkelt, teilte die Polizei am Samstag mit. Beamte erteilten ihm deshalb einen Platzverweis und er bekam mehrere Anzeigen. Trotzdem kehrte der Mann den Angaben nach etwa zwei Stunden später zurück und beschädigte eine Scheibe der Wohnung. Um weitere Angriffe zu verhindern, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam.