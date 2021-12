Erfurt

Frost und Glättegefahr in Thüringen vorhergesagt

21.12.2021, 07:03 Uhr | dpa

Die Menschen in Thüringen müssen sich am Dienstag auf Frost und vereinzelt Glättegefahr einstellen. Bei teils trübem Wetter mit einzelnen Schneeschauern liegen die Höchstwerte zwischen minus eins und einem Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei schwachem Wind werden es in den höheren Lagen voraussichtlich zwischen minus drei und null Grad. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen auf minus vier bis minus acht Grad. Bei schwachem Wind bleibt es laut DWD trocken.