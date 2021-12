Erfurt

Leichter Schneefall an Heiligabend in Thüringen erwartet

24.12.2021, 09:40 Uhr | dpa

Die Menschen in Thüringen können sich am Heiligabend auf leichten Schneefall freuen. Während der Morgen zunächst noch mit gefrierendem Regen beginnt, geht dieser zum Abend hin in Schnee über, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Am ganzen Tag bestehe jedoch Glatteisgefahr. Bei mäßigem Wind aus südwestlicher Richtung liegen die Höchsttemperaturen am Tag voraussichtlich zwischen sechs und neun Grad sowie zwei bis fünf Grad in den höheren Lagen. In den höheren Lagen sei außerdem mit Sturmböen zu rechnen. In der Nacht zum Samstag werde es bei Tiefstwerten zwischen null und minus drei Grad bedeckt und frostig. Bei zeitweiligem Schneefall sei erneut mit glatten Straßen zu rechnen.