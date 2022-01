Erfurt

CDU: Aufarbeitung von Entscheidung zum Distanzunterricht

11.01.2022, 13:12 Uhr | dpa

Die CDU-Fraktion will die Kabinettsentscheidung zu Distanzunterricht vor Weihnachten im Landtag aufarbeiten. "Aufgrund der massiven Auswirkungen dieses fahrlässigen Agierens der Landesregierung halten wir es für geboten, dass sich Herr Holter dazu vor dem Parlament erklärt", sagte der bildungspolitische Sprecher der Fraktion, Christian Tischner, am Dienstag in Erfurt. Durch die Entscheidung seien tausende Thüringer Familien unnötig verunsichert worden. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) solle daher in einer Sitzung des Bildungsausschusses am 21. Januar begründen, wie es entgegen der zu dem Zeitpunkt gültigen Rechtslage dazu kam.

Am 22. Dezember hatte das Thüringer Kabinett beschlossen, dass die Schulen am 3. und 4. Januar ganz geschlossen und den Rest der ersten beiden Wochen nach den Ferien im Distanzunterricht bleiben sollen. Eine Woche später ruderte das Bildungsministerium zurück, da das Infektionsschutzgesetz auf Bundesebene keinen flächendeckenden Distanzunterricht ermögliche. Die Schulen starteten für zwei Tage in Distanzunterricht und können seither selbst darüber entscheiden.

Tischner bezog sich in seiner Erklärung auf einen Bericht der "Thüringer Allgemeinen", wonach das Kabinett die Entscheidung über die Schulschließungen am 22. Dezember nicht weiter diskutiert habe. "Statt sich gegenseitig mit Schuldzuweisungen zu überziehen, sollte das gesamte Kabinett zu dieser gravierenden Fehlentscheidung stehen und diese zum Anlass nehmen, das eigene Pandemiemanagement endlich einmal grundsätzlich zu hinterfragen", sagte Tischner.

Ein Sprecher des Bildungsministeriums erklärte, Holter werde sich den Fragen der Abgeordneten stellen. Zu den Inhalten der Kabinettssitzung machte er keine Angaben, das sei vertraulich. Zum damaligen Zeitpunkt sei das Ministerium davon ausgegangen, dass die Bundesregierung die nötigen Voraussetzungen für Distanzunterricht schaffe.