Erfurt

Frost und glatte Straßen in Thüringen erwartet

12.01.2022, 08:14 Uhr | dpa

Die Menschen in Thüringen müssen sich am Mittwoch auf Frost und teils glatte Straßen einstellen. Bei vielen Wolken und etwas Sprühregen liegen die Höchstwerte am Tag zwischen einem und vier Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In den höheren Lagen ist bei Temperaturen zwischen minus eins und zwei Grad auch mit Schneegriesel zu rechnen. Die Nacht zu Donnerstag soll trocken bleiben. Die Temperaturen sinken auf null bis minus drei Grad. In den höheren Lagen werden es laut DWD bis zu minus fünf Grad.