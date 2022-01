Erfurt

Thüringer können Impftermine ab Dienstag im Netz buchen

31.01.2022, 15:05 Uhr | dpa

In Thüringen können die Menschen ab Dienstag einen Corona-Impftermin für eine Arztpraxis auch online über ein Impfportal buchen. Mit der Erweiterung soll den Menschen der Zugang zu einer Impfung erleichtert werden, teilten die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen sowie das Gesundheitsministerium am Montag in Erfurt mit. Bisher konnten aufwww.impfen-thueringen.de nur Termine an Impfstellen gebucht werden.

Arztpraxen erhielten mit der Neuerung die Möglichkeit, freie Termine über eine zentrale Anlaufstelle anzubieten, hieß es. Bereits vor dem Start hätten rund 50 Praxen Termine hinterlegt.

"Mit der erweiterten Terminvergabe über unser zentrales Impfportal bringen wir Angebot und Nachfrage noch enger zusammen", erklärte Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke).