Erfurt

Messe Erfurt nutzt Corona-Stillstand für Investitionen

07.02.2022, 14:43 Uhr | dpa

Thüringen steckt in die Modernisierung der Infrastruktur der vor 25 Jahren eröffneten Messe Erfurt weiter Geld. Allein in diesem Jahr seien Investitionen von 5,8 Millionen Euro vorgesehen, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Montag in Erfurt. Er hoffe, dass die Investitionen nicht den Kürzungen bei der vom Landtag beschlossenen Haushaltskonsolidierung zum Opfer fallen. Tiefensee ist auch Aufsichtsratsvorsitzender der Messe Erfurt GmbH.

Nach seinen Angaben hat das Land in die Modernisierung der Messe - der zweitgrößten nach Leipzig in den fünf ostdeutschen Bundesländern - auch in den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 jeweils mehr als 5,6 Millionen Euro investiert. Unter anderem sei Digitaltechnik angeschafft worden, um Veranstaltungen auch online zu ermöglichen.

Durch monatelange Einschränkungen bei Messen, Kongressen und Konzerten hatte das Messegelände mit Congresszentrum in Erfurt im vergangenen Jahr nur rund 77 000 Besucher. 605 000 waren es vor der Corona-Pandemie 2019. Er hoffe, dass die Messe wie die Veranstaltungswirtschaft insgesamt ab Ostern wieder starten könne, so der Minister. Nach Angaben von Messe-Geschäftsführer Michael Kynast könnte dann eine Automesse Ende April die erste größere Veranstaltung in diesem Jahr sein.