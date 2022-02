Erfurt

Dresdner Volleyballerinnen feiern Pflichtsieg in Erfurt

12.02.2022, 20:04 Uhr | dpa

Spielerinnen strecken ihre Arme in Richtung eines Volleyballs. Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben ihre Pflichtaufgabe in der Bundesliga erfüllt und sich bei Schwarz-Weiß Erfurt mit 3:0 (25:15, 28:26, 25:18) durchgesetzt. Mit dem elften Saisonsieg festigte der deutsche Meister den zweiten Tabellenplatz hinter Stuttgart. Bereits am Dienstag geht es für die Schützlinge von Trainer Alexander Waibl mit dem letzten Gruppenspiel in der Champions League daheim gegen den ukrainischen Vertreter Dnipro weiter.

In den Sätzen eins und drei diktierten die Dresdnerinnen vor 308 Zuschauern mit druckvollen Aufgaben, einer stabilen Annahme und Abwehr sowie variablem Angriffsspiel das Geschehen auf dem Feld. Im zweiten Durchgang konnten die Thüringerinnen das Geschehen bis zum Schluss offenhalten. Sie kämpften vor allem aufopferungsvoll in der Block- und Feldabwehr. Sie wehrten drei Satzbälle des DSC ab, doch ein Angriffsfehler brachte am Ende erneut den Erfolg für die Gäste. Im dritten Abschnitt setzten sich die DSC-Damen schon frühzeitig ab, und nach 81 Minuten war der verdiente Sieg des Pokalfinalisten aus Sachsen unter Dach und Fach.