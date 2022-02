Erfurt

Umweltministerium gibt auch 2022 Geld für Solarinvestitionen

14.02.2022, 06:17 Uhr | dpa

Das Umweltministerium wird die Installation neuer Solaranlagen in Thüringen mit rund zehn Millionen Euro in diesem Jahr fördern. Dieser Betrag sei für das Landesprogramm "Solarinvest" im Haushalt vorgesehen, für das es bereits in den vergangenen Jahren viel Nachfrage gab, teilte das Umweltministerium auf Anfrage in Erfurt mit. Damit noch mehr Bauherren eine Förderung für Photovoltaikanlagen und Speicher erhalten könnten, werde die Förderung mit überarbeiteten Förderkonditionen voraussichtlich im zweiten Quartal starten.

Das Programm Solarinvest war 2015 mit 250.000 Euro Jahresetat begonnen worden. 2015 gingen in Thüringen nur knapp 1200 Solaranlagen in Betrieb. Vor der Pandemie 2019 waren es dann rund 2300, wie aus Zahlen der Bundesnetzagentur hervorgeht.