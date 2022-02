Erfurt

Milder Wochenstart: Windböen im Thüringer Wald

14.02.2022, 09:09 Uhr | dpa

Die Menschen in Thüringen können sich auf einen bewölkten, aber milden Montag einstellen. Im Thüringer Wald und im Saaletal kommt es zu Windböen, in Gipfellagen zu Sturmböen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen neun und 13 Grad, in den höheren Lagen zwischen drei und acht Grad. In Südthüringen soll am Abend etwas Regen fallen. Es weht mäßiger Wind.

Die Nacht zum Dienstag wird laut DWD bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen fünf und ein Grad. Nachts weht weiterhin schwacher Wind.