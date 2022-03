Erfurt

Erfurt: Drei Menschen erleiden Rauchgasvergiftung bei Brand

02.03.2022, 07:55 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Doppelhaus in Erfurt-Hochheim sind am Dienstagabend drei Menschen verletzt worden. Die Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Betroffen waren eine 101 Jahre alte Frau, ein 63-jähriger Mann und eine 71-jährige Frau. Ursache des Brandes war den Angaben zufolge ein defekter Kühlschrank. Im Dachgeschoss griff das Feuer demnach auch auf das Nachbargebäude über.