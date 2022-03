Erfurt

Wenige Dutzend ausländische Pflegeabschlüsse anerkannt

03.03.2022, 05:22 Uhr | dpa

In Thüringen sind im vergangenen Jahr wenige Dutzend ausländische Pflegeabschlüsse anerkannt worden. Insgesamt 64 ausländische Bewerber mit Abschlüssen in Pflegeberufen beendeten 2021 das Anerkennungsverfahren erfolgreich, wie das Landesverwaltungsamt mitteilte. Der Großteil davon kam von außerhalb der Europäischen Union (EU).

Bosnien, Albanien und die Ukraine waren mit je elf Bewerbern die häufigsten Herkunftsländer. Nur acht kamen aus Ländern der EU.

Am Donnerstag wollen Vertreter aus der Gesundheitsbranche und der Politik auf einem digitalen Fachtag über die Fachkräfteeinwanderung diskutieren, die die Gesundheitsberufe betrifft. Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) soll ein Grußwort halten. Pflegeheime und auch Krankenhäuser in Thüringen setzen seit einigen Jahren verstärkt auf ausländische Beschäftigte, um den Fachkräftebedarf in der Pflege zu decken.

Die Zahl der anerkannten Abschlüsse ist in Thüringen zuletzt gestiegen. Im Jahr 2019 wurden 29 Abschlüsse anerkannt, in 2020 waren es bereits 60. Im Jahr 2022 sind demnach bislang 15 Berufserlaubnisse ausgestellt worden. Ob diese Menschen nun aber auch in Thüringen arbeiten, ist dem Landesverwaltungsamt nicht bekannt.