Erfurt

Blut läuft Hauswand runter: Nachbarn rufen Polizei

12.03.2022, 11:28 Uhr | dpa

Besorgte Anwohner haben in Erfurt die Polizei gerufen, weil vom Balkon einer Dachgeschosswohnung Blut an der Hauswand herunterlief. Da die 22-jährige Nachbarin nicht öffnete und eine Gefahrensituation nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Wohnungstür von der Feuerwehr geöffnet, teilte die Polizei am Samstag mit. Nach Betreten der Wohnung konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Die 22-Jährige hatte offensichtlich tierische Innereien für ihre Hunde in einem undichten Behälter auf dem Balkon gelagert. Neben den Einsatzkosten werden der jungen Frau nun auch die Kosten für eine neue Wohnungstür in Rechnung gestellt, hieß es.