Erfurt

Verkehrsministerium: Nulltarif statt 9-Euro-Ticket im ÖPNV

25.03.2022, 16:53 Uhr | dpa

Verbraucherinnen und Verbraucher sollten aus Sicht des Thüringer Verkehrsministeriums drei Monate lang kostenlos Bus und Bahn im Nahverkehr fahren können. Anstatt des geplanten 9-Euro-Tickets für 90 Tage solle der Bund die Kosten für einen auf drei Monate befristeten Nulltarif tragen, sagte Staatssekretärin Barbara Schönig nach einer Sonder-Verkehrsministerkonferenz am Freitag. "Das wäre die richtige Maßnahme, um den bürokratischen Aufwand für alle Beteiligten zu minimieren und gleichzeitig ein starkes Signal an die Bürgerinnen und Bürger, in dieser Zeit der hohen Energiekosten auf den ÖPNV umzusteigen."

Diese Lösung hatten auch die Verkehrsminister der Länder mehrheitlich empfohlen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) betonte jedoch am Freitag, dass sich der Koalitionsausschuss am Vortag auch mit einer solchen Null-Tariflösung befasst habe. Das Gremium habe sich abschließend aber für die 9-Euro-Variante entschieden.