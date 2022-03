Erfurt

Linke hofft bei Corona-Regeln auf einzelne CDU-Abgeordnete

30.03.2022, 07:55 Uhr | dpa

Vor der Sondersitzung des Landtags hofft der Thüringer Co-Linke-Vorsitzende Christian Schaft auf die Zustimmung einzelner CDU-Abgeordneter zu einer Verlängerung der Corona-Regeln. "Ich könnte mir vorstellen, dass sich einzelne Abgeordnete der harten Linie der CDU-Fraktionsspitze nicht anschließen", sagte er der "Thüringer Allgemeinen" (Mittwoch).

Immerhin habe bereits die Erfurter CDU-Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann ihre Landtagskollegen aufgefordert, den Schutzmaßnahmen zuzustimmen. "Sollte es am Donnerstag nicht zu einer Einigung kommen, setzen die Christdemokraten die Thüringer und die Einrichtungen, die gerade sehr belastet sind, einem besonders hohen Risiko aus", sagte Schaft. Die CDU spiele auch ein Stück weit mit der Gesundheit der Menschen.

In Thüringen will die rot-rot-grüne Koalition die bestehenden Corona-Maßnahmen über den 2. April hinaus verlängern. Für Donnerstag ist dazu eine Sondersitzung des Landtags einberufen worden. Eine Mehrheit scheint allerdings sehr ungewiss. Die CDU-Fraktion ist bisher dagegen. Der Regierungskoalition fehlen vier Stimmen an der Mehrheit im Parlament.