Weniger Autos und Motorräder in Thüringen zugelassen

W├Ąhrend der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr sind in Th├╝ringen weniger Autos und Motorr├Ąder zugelassen worden als im Jahr 2020. Damit hat sich die Entwicklung des Vorjahres bei den Pkw fortgesetzt, wie das Th├╝ringer Landesamt f├╝r Statistik am Freitag in Erfurt mitteilte. 2021 wurden in Th├╝ringen demnach 47.804 Autos neu zugelassen, gut 8700 weniger als in 2020. Auch damals war die Zahl der Neuzulassungen bei den Personenkraftwagen im Vergleich zum Jahr 2019 um 11.460 zur├╝ckgegangen.