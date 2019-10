Die Sport-Woche im Live-Blog

Rot-Weiss Essen siegt haushoch gegen Schonnebeck

31.10.2019, 18:32 Uhr | t-online.de

Egal, ob Rot-Weiss Essen, TUSEM Essen, PSV Essen, Schwarz-Weiß Essen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Essen.

"Wir sagen ganz herzlich Danke für die Spende von 3.000 Euro als Unterstützung unserer Vereinsarbeit", teilt ETB Schwarz-Weiß Essen Handball heute auf Facebook mit.

ETB Handball loves PSD Bank Rhein-Ruhr eG! Wir sagen ganz herzlich Danke für die Spende von 3000 Euro als Unterstützung... Gepostet von ETB Schwarz-Weiß Essen Handball e.V. am Donnerstag, 31. Oktober 2019

Wird Jürgen Lucas neuer Sportchef beim ETB Schwarz-Weiß Essen? Der ehemalige Sportchef von Rot-Weiss Essen ist derzeit ohne Job und soll ein Wunschkandidat bei Schwarz-Weiß sein, berichtet das Portal "RevierSport". Der Verein selbst kommentiert die Personalie nicht. Allerdings räumt er ein, dass derzeit ein neuer Sportchef gesucht wird und die Suche noch eine Weile dauern könne.

Mit 0:9 ging die SpVg Schonnebeck gegen Rot-Weiss Essen sang- und klanglos unter. Schonnebecks Trainer Dirk Tönnies kündigte vor dem Spiel noch an, die "Sensation" schaffen zu wollen. Das ist seiner Mannschaft wohl gründlich misslungen.



14.14 Uhr: Turid Knaak der SGS Essen statt Felix Neureuther

Die Fußball-Nationalspielerin Turid Knaak (SGS Essen) lost am Sonntag das Achtelfinale des DFB-Pokals in der ARD aus. Der ursprünglich vorgesehene Ex-Skifahrer Neureuther, der für das Erste als TV-Experte arbeitet, fällt nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vom Mittwoch wegen einer Erkrankung aus. Die Auslosung findet im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt und wird im Rahmen der "Sportschau" übertragen.

11.38 Uhr: Vier SGS-Essen-Spielerinnen für DFB nominiert



Glückwunsch an Marina Hegering, Lena Oberdorf, Lea Schüller und Turid Knaak der SGS Essen! Die vier Spielerinnen sind für den DFB-Kader im Länderspiel gegen England nominiert. Am 9. November trifft die Nationalmannschaft im Londoner Wembley Stadion auf die englische Auswahl. Zu sehen ist die Partie dann bei Eurosport.

⚽️ Gratulation an Marina, Lena, Lea und Turid zur erneuten Nominierung in das DFB-Aufgebot für das wohl spektakulärste... Gepostet von SGS Essen am Mittwoch, 30. Oktober 2019

9.52 Uhr: Rot-Weiss Essen gegen SpVg Schonnebeck



Spieltag für Rot-Weiss Essen! Am Abend spielt RWE gegen die SpVg Schonnebeck im Stadion Essen ab 19.30 Uhr. Das Achtelfinale im Niederrhein-Pokal steht an. Übrigens gibt es noch Tickets für das Spiel.

15.27 Uhr: Wer ist Jakob Golz?



Rot-Weiss Essen stellt regelmäßig seine Akteure vor. Heute auf Facebook und auf seiner Homepage den Torwart Jakob Golz. Der 21-Jährige rot-weisse Neuzugang ist Sohn von Ex-Bundesligatorwart Richard Golz. Eigentlich hat er lange als Stürmer gespielt. Dann kam er durch einen Zufall an die Position des Torwarts. "Da muss man deutlich weniger laufen. Und ab und zu mal ein bisschen durch die Luft fliegen ist auch ganz geil. Also bin ich doch nicht ganz so unzufrieden als Torhüter", sagt Golz. Mehr über den Keeper lesen Sie hier...

❓ Wer ist eigentlich...Jakob Golz? Der rot-weisse Neuzugang und Sohn von Ex-Bundesligatorwart Richard Golz hat schon... Gepostet von Rot-Weiss Essen e.V. am Dienstag, 29. Oktober 2019

TUSEM Essen-Trainer Jaron Siewert in Aktion: Jetzt muss sich der Verein einen neuen Trainer suchen. (Quelle: Beautiful Sports/imago images)



11.56 Uhr: TUSEM-Essen-Trainer Siewert wechselt zu Füchsen Berlin

Der 25 Jahre alte TUSEM-Essen-Trainer Jaron Siewert verlässt nach der aktuellen Saison den Verein und wird 2020/21 als neuer Cheftrainer bei seinem Heimatverein Füchse Berlin anfangen. Das teilt TUSEM jetzt mit. Für die Verantwortlichen dort kam die Nachricht allerdings nicht überraschend. "Dieser Schritt war von Anfang an mit Bob Hanning, Geschäftsführer der Füchse Berlin, so angedacht. Somit hatten wir schon ausreichend Zeit, um uns mit den Planungen für die Neuausrichtung auf der Trainerposition zu beschäftigen", heißt es auf der Homepage des Vereins dazu.



Die Gespräche mit potenziellen Nachfolgern laufen bereits auf Hochtouren. "In den nächsten Wochen werden wir die Entscheidung für den neuen Trainer der kommenden Saison verkünden.“

🔥⚒ Jaron Siewert ab der Saison 2020/21 Trainer der Füchse Berlin Nach der aktuellen Saison wird sich Jaron Siewert... Gepostet von TUSEM Essen am Dienstag, 29. Oktober 2019

10.01 Uhr: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel für Rot-Weiss Essen



Dass Rot-Weiss Essen gegen Fortuna Düsseldorf II am Samstag gewonnen hat, "war definitiv ein hartes Stück Arbeit", sagte RWE-Stürmer Oguzhan Kefkir. "Es war ein Spiel mit vielen Aufs und Abs. Wir sind in den ersten zehn Minuten richtig gut ins Spiel gekommen, waren aber zu schlampig mit dem letzten Ball", sagte Coach Christian Titz. "Nach dem 1:0 hätten wir den Sack zu machen müssen. Fortuna hat dann nochmal mehr Druck gemacht und ist gefährlicher geworden, sodass wir froh sind das Spiel gewonnen zu haben."



Für sein Team bleibt jetzt aber nur eine kurze Verschnaufpause: Morgen Abend geht es im Achtelfinale im Niederrheinpokal gegen SpVg Schonnebeck weiter.

14.40 Uhr: RWE U19 verliert



Kurzzeitig führte die U19 von Rot-Weiss Essen die A-Junioren Niederrheinliga an. Doch die Führung hat die Mannschaft von Damian Apfeld wieder eingebüßt, sie unterlag beim KFC Uerdingen 05 0:1.

"In den ersten fünf, sechs Minuten nach der Pause hatten wir eine schlechte Phase und kurzzeitig die Kontrolle verloren. Das hat der KFC Uerdingen 05 eiskalt ausgenutzt", zitierte der Verein den Trainer Apfeld auf seiner Homepage. "Sonst haben wir die hohen und langen Bälle des Gegners gut verteidigt. Allein im Offensivspiel hätten wir noch mehr Durchschlagskraft entwickeln müssen."

11.56 Uhr: Niederlage für SGS Essen



Die letzten Spiele liefen deutlich besser für die SGS Essen. Am Samstag aber hieß der Gegner Wolfsburg – und der Tabellenführer siegte deutlich mit 5:1. Turid Knaak gelang in der 61. Minute das einzige Tor für Essen. Immerhin ist der vierte Platz in der Bundesliga-Tabelle sicher.



Am Freitag geht es dann gegen den Tabellennachbarn 1. FFC Frankfurt, der aktuell auf Platz fünf steht.

10.18 Uhr: Rot-Weiss Essen siegt gegen Fortuna Düsseldorf II



Das sieht gut aus für Rot-Weiss Essen: Das Team von Trainer Christian Titz gewann am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf II mit 1:0. Tim Oberdorf schoss in der 56. Minute das einzige Tor der Partie. Damit sichert sich RWE den dritten Platz in der Regionalliga-Tabelle.

