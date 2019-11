LIVEDie Sport-Woche im Live-Blog

Rot-Weiss Essen und TUSEM Essen erfolgreich

05.11.2019, 08:43 Uhr | t-online.de

Egal, ob Rot-Weiss Essen, TUSEM Essen, PSV Essen, Schwarz-Weiß Essen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Essen.

So lief der Sport-Montag:



17.02 Uhr: Ehrenamtler bei RWE-Spiel geehrt

Am Samstag wurden im Rahmen des RWE-Heimspiels gegen die Sportfreunde Lotte Ehrenamtliche aus dem Fußballkreis Essen geehrt. Für ihr ehrenamtliches Engagement wurden Hakan Yesilu, Frank Brettschneider, Dennis Otto, Regina May, Dirk Gruß, Bernd Dutschke, Benjamin Kremeyer, Adrian Mey, Lorena Schuster und Georg Schrepper ausgezeichnet. Wir sagen Glückwunsch! Denn ohne das Ehrenamt wäre der Fußball nichts.

15.43 Uhr: Rot-Weiss Essen und TUSEM Essen erfolgreich



4:1 hat Rot-Weiss Essen am Samstag gegen die Sportfreunde Lotte gewonnen und ist damit dem Drittplatzierten RW Oberhauen dicht auf den Fersen. Mehr dazu lesen Sie hier.



Gut lief es auch für den TUSEM Essen. Bei den Rimpar Wölfen gelang der dritte Sieg in Folge (33:26). Glückwunsch!

Bereits am Freitag hat die SGS Essen gegen den 1. FFC Frankfurt gespielt. Die Mannschaften trennten sich mit 1:1.

10.24 Uhr: Wohnbau Moskitos verlieren gegen Tilburg



Die Eishockey-Cracks der Wohnbau Moskitos Essen haben am Sonntag mit 3:6 gegen die Tilburg Trappers verloren. Besonders bitter: In zwei Dritteln der Partie hielten die Essener gut mit. Doch als dann im dritten Drittel die Kräfte schwanden, machten die Trappers den Sack zu.

### Wohnbau Moskitos Essen vs. Tilburg Trappers - Endstand 3:6 ### Zwei Drittel Hui - ein Drittel Pfui - das beschreibt... Gepostet von ESC Wohnbau Moskitos Essen am Sonntag, 3. November 2019

Herzlich willkommen in unserem Sport-Live-Blog aus Essen. Auch in dieser Woche informieren wir Sie hier wieder über Rot-Weiss Essen, TUSEM Essen und alles andere, was im Lokalsport in und um Essen wichtig ist.

