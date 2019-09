Alkoholisiert und aggressiv

Discounter-Angestellte von Ladendiebin mit Fleisch geschlagen

30.09.2019, 17:24 Uhr | dpa

Einen ungewöhnlichen Ladendiebstahl hat es am Freitagmorgen in Essen gegeben. Nachdem eine 54-Jährige auf frischer Tat beim Fleischdiebstahl ertappt wurde, schlug sie mit ihrer Beute auf die Mitarbeiterin ein.

In Essen hat eine Ladendiebin eine Supermarkt-Mitarbeiterin mit einem gefrorenen Stück Fleisch geschlagen. Die 27 Jahre alte Mitarbeiterin hatte zuvor gesehen, wie die Diebin zwei Stücke Beinscheibe aus der Tiefkühltruhe genommen und in ihre Jackentasche gesteckt hatte, wie die Polizei am Montag mitteilte. "Als die Mitarbeiterin die Frau am Ausgang des Geschäftes auf den Diebstahl ansprach, zog die Ladendiebin ein Stück Beinscheibe aus ihrer Jacke und schlug die 27-Jährige damit mehrmals", berichtete die Polizei über den Vorfall am Freitagmorgen.







Anschließend habe die Diebin die Mitarbeiterin zur Seite gestoßen und sei geflohen. Die Polizei fand die alkoholisierte 54-Jährige allerdings schnell – samt der Fleischstücke. Gegen die Frau wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt, sie kam aber wieder auf freien Fuß. Die 27-jährige Mitarbeiterin wurde nicht verletzt.