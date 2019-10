Haus unbewohnbar

Ermittler suchen Ursache für Explosion mit zwei Toten

07.10.2019, 07:17 Uhr | dpa

Einsatz der Feuerwehr: In diesem Wohnhaus in Essen sind zwei Menschen offenbar durch eine Explosion gestorben. (Quelle: Stephan Witte/KDF-TV/dpa)

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Essen sind zwei Menschen gestorben. Wie konnte es dazu kommen? Für die Ermittler sind noch viele Fragen offen.

Nach einer Explosion mit zwei Toten in einem Haus in Essen haben Spezialisten am Wochenende die Suche nach der Unglücksursache fortgesetzt. Am Freitag hatte es in dem Gebäude in der Nähe des Hauptbahnhofs eine Detonation gegeben. Fenster zerbrachen, die Fassade war rußverschmiert. Was zu der Explosion geführt hatte, müsse noch ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Das Haus ist unbewohnbar. Bei den Toten handele es sich wohl um die beiden Mieter der Wohnung, eine Frau und einen Mann.

Mehrere Anrufer hätten am späten Freitagnachmittag die Feuerwehr alarmiert und über einen lauten Knall in dem vierstöckigen Gebäude berichtet, teilten die Einsatzkräfte am Samstag mit. Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, sei schwarzer Rauch aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss gekommen, Scherben der zerbrochenen Fensterscheiben lagen auf der Straße. Im dritten Obergeschoss hätten drei Bewohner am Fenster gestanden und um Hilfe gerufen. Durch das völlig verrauchte Treppenhaus seien sie selbst nicht mehr ins Freie gekommen. Einsatzkräfte retteten sie über eine Drehleiter.

Zwei Tote in Essener Wohnung

Das Feuer in dem Haus sei schnell gelöscht gewesen. Doch für zwei Menschen in der Wohnung, in der es wohl zu der Explosion gekommen war, kam die Hilfe zu spät. "Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen", teilte die Feuerwehr mit.







Die Schäden am Gebäude seien groß. "Durch die vorangegangene Explosion in der Wohnung wurden mehrere Wände und Decken im Gebäude beschädigt", schrieb die Feuerwehr. Die ganze Nacht hindurch hätten Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks Decken abgestützt und die Außenwand des Hauses stabilisiert.