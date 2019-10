Essen

Milde Temperaturen und Regen zu Allerheiligen

31.10.2019, 06:57 Uhr | dpa

Nach den frostigen Temperaturen der vergangenen Tage wird das lange Feiertagswochenende in Nordrhein-Westfalen wieder milder und regnerischer. Der Donnerstag soll noch sonnig und trocken werden, in der Nacht zu Freitag ziehen dann erste Wolkenfelder auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Der Feiertag Allerheiligen werde stark bewölkt beginnen. Im Vormittagsverlauf ziehe dann eine Regenfront von Westen nach Osten über das Land. Die Höchsttemperaturen erreichen demnach 8 bis 13 Grad.

Auch am Samstag bleibt das Wetter laut DWD wechselhaft. Bei vielen Wolken und Temperaturen von 12 bis 17 Grad könne es immer wieder Regenschauer geben. Auch am Sonntag bleibt es stark bewölkt und regnerisch. Dabei könne es starke bis stürmische Böen geben, im Bergland Sturmböen. Die Höchstwerte erreichen 10 bis 15 Grad.