Essen

"Zombiewalk"-Demo zieht durch Essen

31.10.2019, 17:48 Uhr | dpa

Als Zombies geschminkte Menschen nehmen am Zombiewalk in der Innenstadt teil. Foto: Ina Fassbender/dpa (Quelle: dpa)

An Halloween sind auch im Ruhrgebiet wieder einige Untote umhergegeistert: An einem als Demonstration angemeldeten "Zombiewalk" in Essen nahmen am Donnerstagabend rund 250 Menschen teil. Einige von ihnen waren als verstümmelte Leichen oder Horror-Clowns verkleidet, andere begnügten sich mit dem großflächigen Verteilen von Kunstblut auf weißen Hemden und dem Anbringen von Plastikverletzungen im Gesicht.

Um den seit mehreren Jahren am Halloween-Abend durchgeführten Marsch hatte es in den vergangenen Wochen heftigen Streit gegeben. Die Marketinggesellschaft der Stadt hatte befürchtet, die Besucher eines gleichzeitigen Lichterfestivals in der City könnten gestört werden. Am Ende gab es nun eine von Linken und Grünen angemeldete Demonstration für mehr Mitsprache der Anwohner bei der Stadtgestaltung unter dem Motto "Die Stadt gehört uns allen". Ausdrücklich hatten die Veranstalter dazu auch verkleidete Teilnehmer willkommenen geheißen.