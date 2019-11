Essen

An roter Ampel aufgefahren: drei Schwerverletzte

03.11.2019, 14:32 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall sind in Essen drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 29-jähriger Autofahrer am Samstagabend an einer roten Ampel gehalten, als ihm ein 21-Jähriger mit seinem Wagen ins Heck fuhr. Beide Fahrer sowie der 28 Jahre alte Beifahrer des 29-Jährigen wurden bei dem Aufprall schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt.