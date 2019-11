Essen

Chef von Galeria-Karstadt-Kaufhof für weitere Jahre berufen

06.11.2019, 19:54 Uhr | dpa

Der Chef des Warenhauskonzerns Galeria-Karstadt-Kaufhof, Stephan Fanderl, soll auch in den kommenden Jahren an der Spitze des vor knapp einem Jahr fusionierten Unternehmens stehen. Der Aufsichtsrat von Karstadt habe einer "mehrjährigen Verlängerung" der Mandate der Geschäftsführer zugestimmt, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Der bisherige Finanzchef von Galeria Kaufhof, Guido Mager, sei zudem in die Geschäftsführung berufen worden.

Wie es in der Karstadt-Mitteilung weiter hieß, sollen im Zuge der Integration die Warenhausgesellschaften zu einem einheitlichen Unternehmen verschmolzen werden. Das werde künftig unter Galeria Karstadt Kaufhof GmbH firmieren. Das rechtliche Verschmelzungsverfahren von Galeria Kaufhof auf Karstadt Warenhaus solle spätestens zum 31. Januar 2020 abgeschlossen sein.

Die Signa-Holding des österreichischen Geschäftsmanns René Benko hatte im Juni die restlichen Anteile der Warenhausgruppe vom kanadischen Einzelhandelskonzern Hudson's Bay Company (HBC) übernommen und damit die Gruppe komplett - gut ein halbes Jahr nach der Fusion von Karstadt und Kaufhof. Den Zusammenschluss von Karstadt und Kaufhof hatten Signa und HBC im Dezember 2019 offiziell vollzogen und so einen neuen Warenhausriesen mit damals europaweit rund 243 Standorten und rund 32 000 Mitarbeitern geschaffen.