Bei Sondierungsarbeiten gefunden

A40 bei Essen muss wegen Bombe gesperrt werden

21.11.2019, 16:41 Uhr | t-online.de , dpa

Eine Fliegerbombe liegt am Fundort: In Essen-Kray wurde ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. (Quelle: Julian Stähle/dpa)

In Essen-Kray wurde am Donnerstagnachmittag ein Blindgänger bei Sondierungsarbeiten gefunden. Für die Entschärfung muss die viel befahrene A40 kurzzeitig gesperrt werden.

Die Autobahn 40 ist wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe am Donnerstagnachmittag an der Ausfahrt Essen-Krillendorf kurzzeitig gesperrt. Gegen 16 Uhr trat die Sperre in Kraft und wird voraussichtlich eine Stunde andauern. Nach Daten des Landesbetriebs "Straßen.NRW" fahren auf der A40 in dem Bereich täglich rund 90.000 Fahrzeuge.



Darüber hinaus wird die Auffahrt von der Autobahn A52 auf die A40 gesperrt, teilt die Stadt Essen mit. Autofahrer in Fahrtrichtung Dortmund werden deshalb von der A52 auf die Ruhrallee abgeleitet. Die Auffahrt Essen-Bergerhausen auf die A52 kann während der Entschärfung nicht genutzt werden, heißt es weiter.

Bombe in Essen: Hunderte Menschen müssen evakuiert werden

Betroffen von den erforderlichen Evakuierungen sind nach Stadtangaben im inneren Kreis etwa 390 Personen, im äußeren Kreis sind es 1.056 Menschen. Bewohner im Umkreis von 250 bis 500 Metern sollen sich in Gebäuden aufhalten, die von der Bombe abgewandt liegen, oder den Keller aufsuchen. Kraftfahrzeuge sollen vorsorglich von der Straße entfernt werden. Am Nachmittag seit 15 Uhr läuft der zweite Evakuierungsdurchgang.



Im #Polizeieinsatz am #MuseumFolkwang in #Essen ist der Entschärfer des LKA eingetroffen und hat mit seiner Arbeit begonnen. Wir berichten weiter. pic.twitter.com/vpHtRLdvy1 — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) November 21, 2019

Auch im Nahverkehr gebe es während der Entschärfung Beeinträchtigungen. Die Buslinie 146 wird von der Busspur entlang der A40 vorerst über die Straße Am Zehnthof umgeleitet. Die Linie 144 wird ab Kray-Süd über die Krayer Straße bis Kray-Nordbahnhof umgeleitet. Die dazwischenliegenden Haltestellen entfallen. Die Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war im Stadtteil Essen-Kray in Höhe der Schönscheidtstraße 28 entdeckt worden.







Wie die Stadt Essen am Nachmittag mitteilt, ist ein zweiter Blindgänger im Stadtgebiet gefunden worden. Es handelt sich um eine britische Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die während Bauarbeiten am Oberholzweg in Altenessen-Süd am Donnerstag entdeckt wurde. Sie muss ebenfalls am Donnerstag noch entschärft werden. Von der Evakierung sind 1.400 Anwohner betroffen.