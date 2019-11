A40 kurzzeitig gesperrt gewesen

Beide Bomben in Essen erfolgreich entschärft

22.11.2019, 07:15 Uhr | t-online.de , cf , dpa

Eine Fliegerbombe liegt am Fundort: In Essen-Kray wurde ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. (Quelle: Julian Stähle/dpa)

Erst hat ein Bombenfund in Essen-Kray die Vollsperrung der A40 verursacht, dann wurde noch ein zweiter Blindgänger in einem Wohngebiet in Altenessen gefunden. Beide Bomben wurden erfolgreich entschärft



In Essen sind am Donnerstag zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden: zunächst bei Sondierunsarbeiten in Essen-Kray und später bei Bauarbeiten in Altenessen-Süd. Wie die Stadt Essen mitteilte, ist die Fünf-Zentner-Bombe in Kray kurz vor 18 Uhr erfolgreich entschärft worden.



Auch der zweite Blindgänger konnte schließlich um 22.45 Uhr erfolgreich entschärft werden. Insgesamt waren mehr als 4.500 Menschen von dem zweiten Bombenfund betroffen, 1.400 von ihnen mussten evakuiert werden.

Wegen der Arbeiten musste die Autobahn A40 für etwa 40 Minuten gesperrt werden. Das hat für lange Staus rund um Essen im Berufsverkehr gesorgt. Teilweise mussten Autofahrer einen Zeitverlust von einer Stunde in Kauf nehmen.







In dem Bereich sind täglich rund 90.000 Fahrzeuge unterwegs. Auch die Auffahrt von der A52 auf die A40 musste während der Entschärfung gesperrt werden. Autofahrer wurden umgeleitet. Es kam darüber hinaus zu Einschränkungen im Nahverkehr.