Essen

Glätte und Frost im Saarland und Rheinland-Pfalz

29.11.2019, 08:27 Uhr | dpa

Wechselhaftes Wetter mit Glätte und Frost erwartet Rheinland-Pfalz und das Saarland am Wochenende. Schon in der Nacht zu Samstag kann nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in beiden Bundesländern bei bis zu minus 3 Grad verbreitet Glätte auftreten. Der Samstag wird dann der freundlichste Tag des Wochenendes, mit einem Mix aus Sonne und Wolken und maximal sechs Grad. Am Sonntag zieht laut DWD ein Niederschlagsgebiet von Frankreich herein und bringt Regen und im Bergland Schnee, vereinzelt auch gefrierenden Regen. Die Temperaturen liegen dann zwischen 0 und 3 Grad. In der Nacht zum Montag wird es dann wieder etwas trockener, aber immer noch frostig und glatt.