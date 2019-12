Hunderte neue Jobs geplant

Amazon will neues Verteilzentrum in Essen eröffnen

02.12.2019, 11:47 Uhr | t-online.de

Ein Amazon-Logistiklager in Winsen: Auch in Essen soll ein neues Verteilzentrum entstehen. (Quelle: Pressedienst Nord/imago images)

Amazon baut sein Logistiknetz in Deutschland weiter aus und will Anfang des Jahres ein neues Lager in Essen eröffnen. Der Standort dafür steht jetzt bereits fest.

Der Onlinehändler Amazon wird voraussichtlich Anfang 2020 ein neues Verteilzentrum in Essen eröffnen. Das berichtet die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung". Nach Informationen dieser soll das Lager im ehemaligen Metro-Großlager an der Pferdebahnstraße entstehen. Dieses ist etwa 15.000 Quadratmeter groß und steht seit 2018 leer.

Im neuen Amazon-Zentrum sollen dann künftig 150 Angestellte im Schichtbetrieb arbeiten. Für den neuen Standort werden noch mehrere Führungskräfte gesucht, unter anderem ein Standortleiter.







Die Auslieferung der Pakete übernehmen dann regionale Logistikfirmen, teilte das Unternehmen weiter mit. Etwa 550 Fahrer sollen in Essen und Umgebung für Amazon unterwegs sein. Laut Amazon gibt es derzeit 13 Logistikzentren an zwölf Standorten in Deutschland mit rund 13.000 festangestellten Logistikmitarbeitern.