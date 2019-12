Kind und Erwachsenen verprügelt

Junge Intensivtäter müssen nach brutalen Attacken in Haft

03.12.2019, 07:32 Uhr | dpa

Äußert brutal gingen zwei Jugendlich aus Essen vor, die vergangene Woche ein Kind und einen Erwachsenen zusammengeschlagen haben. Nun wurden sie dafür verurteilt.

Zwei 14 und 15 Jahre alte, polizeibekannte Jugendliche sollen vor gut einer Woche in Essen zunächst einen Zwölfjährigen und dann einen 24-Jährigen brutal zusammengeschlagen haben. Der Zwölfjährige erlitt massive Verletzungen im Gesicht, der 24-Jährige unter anderem einen Nasenbeinbruch.







Ein Richter verhängte Untersuchungshaft gegen die beiden mutmaßlichen Täter. Die Polizei Essen bezeichnete sie am Montag als "Intensivtäter". Der 15-Jährige hatte erst am Tag zuvor eine Anklageschrift wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung vor einem Jugendschöffengericht erhalten. Der 14-Jährige ist Teilnehmer der Initiative "Kurve kriegen" des Landes NRW, die verhindern will, dass Kinder und Jugendliche dauerhaft in die Kriminalität abrutschen.