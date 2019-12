Streit im Stau

Autofahrer schlagen sich auf A40 in Essen

17.12.2019, 19:40 Uhr | dpa

Feierabendverkehr auf der Autobahn A40 in Essen (Symbolbild): Nach einem Unfall am Montagabend kam es dort zu einem massiven Stau. (Quelle: Rupert Oberhäuser/imago images)

Ein Autofahrer soll einem anderen offenbar keinen Platz für einen Spurwechsel in einem Stau in Essen gelassen haben. Dann gingen die beiden aufeinander los.

Mitten im Stau auf der Autobahn 40 haben sich zwei Männer eine Prügelei geliefert. Die beiden waren am frühen Montagabend an der Anschlussstelle Essen-Huttrop in Streit geraten, nachdem der 46-Jährige seinem Kontrahenten (33) im Stau keinen Platz für einen Spurwechsel machen wollte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie stiegen aus ihren Fahrzeugen aus und schlugen aufeinander ein. Dabei wurden beide leicht verletzt. Die Polizei Essen überprüft nun, ob die Männer fahrtauglich sind.

Der Unfall im Ruhrschnellweg-Tunnel verursachte am Montagabend stundenlange Verkehrsbehinderungen. Der Fahrer eines Tanklastwagens war an einem Stauende im Tunnel gegen eine Wand und anschließend gegen drei Autos gestoßen, wie ein Sprecher der Polizei sagte.







Vier Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zwei der Autos und der Lastwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstrecke wurde am späten Nachmittag für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt, es kam laut Polizei zu "erheblichem Rückstau".