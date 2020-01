Haftbefehle vollstreckt

Polizei sprengt Tabledance-Contest von Rockergruppe

20.01.2020, 07:45 Uhr | dpa

Blaulicht leuchtet auf einem Polizeiwagen: In Essen haben Beamte bei einer Bandidos-Veranstaltung Haftbefehle vollstreckt. (Quelle: Carsten Rehder/dpa)

Die Bandidos in Essen veranstalten jährlich einen Tabledance-Contest. Die Polizei nutzte nun die Gelegenheit, die 350 Besucher dort zu kontrollieren – und wurde fündig.

Bei Polizeikontrollen auf einer Veranstaltung der Rockergruppe Bandidos in Essen sind zwei Haftbefehle vollstreckt und mehrere Strafanzeigen gestellt worden. Bei dem Tabledance-Contest am Samstagabend seien 350 Personen kontrolliert worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Weitere Details zu den Haftbefehlen nannte der Sprecher zunächst nicht. Zuerst hatte die "WAZ" online darüber berichtet.

Drei Personen hätten Anzeigen bekommen, weil sie verbotene Waffen bei sich geführt hätten, darunter Taser, Schlagstöcke und Schlagringe. Gegen zwei Personen wurden zudem Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gestellt, sagte der Sprecher.