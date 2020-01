Essen

Merkel eröffnet Ausstellung über Holocaust-Überlebende

21.01.2020, 02:33 Uhr | dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eröffnet heute in Essen eine Ausstellung mit großformatigen Porträtfotos von Holocaust-Überlebenden. Zu sehen sind Fotografien des Künstlers Martin Schoeller. Dieser hat 75 Jahre nach der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau 75 Holocaust-Überlebende in Israel porträtiert.

Die Arbeiten werden erstmalig präsentiert. Die Ausstellung ist ein gemeinsames Projekt der Stiftung für Kunst und Kultur Bonn mit der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Sie soll weltweit gezeigt werden.

Die Luftwaffe fliegt am Dienstag den Holocaust-Überlebenden Naftali Fürst aus Tel Aviv zur Eröffnung der Ausstellung nach Deutschland. Schoeller hatte auch ihn fotografiert. Die Maschine soll am frühen Mittag in Düsseldorf landen. Der Flug in einer Regierungsmaschine soll ein Zeichen setzen für das mahnende Erinnern und die besondere Verantwortung Deutschlands für Israel.