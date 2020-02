Essen

Entwarnung für Moscheen in NRW nach Bombendrohungen

12.02.2020, 21:47 Uhr | dpa

Nach den Bombendrohungen gegen drei Moscheen in NRW am Mittwoch hat die Polizei in allen Fällen Entwarnung gegeben. In den Moscheen in Essen, Unna und Hagen seien keine verdächtigen Gegenstände gefunden worden, hieß in Polizei-Tweets. Am Nachmittag waren dort inhaltlich vergleichbare E-Mails mit bedrohendem Inhalt eingegangen, wie es hieß. Die Gebäude wurden evakuiert. Straßen im Umfeld der drei Moscheen waren zunächst abgesperrt worden, um eine mögliche Gefährdung von Passanten und Verkehrsteilnehmern auszuschließen.