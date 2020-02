Einbruch in Energiestation

Mutmaßlicher Kabeldieb stirbt nach Stromschlag in Essen

17.02.2020, 21:06 Uhr | dpa

Ein Mann ist in Essen in eine Energiestation eingebrochen und wollte mutmaßlich Kabel stehlen. Alarmierte Polizeibeamte haben seine Leiche gefunden. Er hatte wohl einen tödlichen Stromschlag erlitten.

Bei einem Einbruch in eine Energieversorgungsstation in Essen hat ein Mann wohl einen tödlichen Stromschlag erlitten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fanden Einsatzkräfte in der Nacht zu Samstag einen leblosen Mann in der Energiestation an einer Baustelle.



Sanitäter und ein Notarzt konnten ihm nicht mehr helfen. Zuvor waren an der Energiestation eine aufgebrochene Türe und zum Abtransport bereitliegende Kupferkabel entdeckt worden, die der Mann offenbar stehlen wollte.

Die Polizei war laut Mitteilung bereits vor Ort gewesen, da Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma über Überwachungskameras fremde Personen auf dem Baustellengelände in Essen-Leithe gesehen hatten.