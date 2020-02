Essen

Seniorin fährt an Haltestelle in Menschen: Elf Verletzte

29.02.2020, 19:27 Uhr | dpa

Eine 81-Jährige ist in Essen an einer Straßenbahn-Haltestelle in eine Menschenmenge gefahren. Elf Menschen seien verletzt worden, drei von ihnen schwebten in Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag.